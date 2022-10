Die Delegierten sollen seine Ideologie noch tiefer als Leitlinie in der Verfassung der Partei verankern und ein neues Zentralkomitee bestimmen. Nach Abschluss der einwöchigen Beratungen soll der Parteichef auf einer Plenarsitzung des neuen Zentralkomitees für eine dritte Amtszeit bestätigt werden, was ungewöhnlich ist. Während sich der 69-Jährige damit über bisher respektierte Amtszeitbegrenzungen hinwegsetzt, wird gleichwohl das Politbüro aus Altersgründen neu besetzt.

Der Personalwechsel in der kommunistischen Führung ist auch ein Vorspiel auf die Tagung des Volkskongresses im nächsten März, wenn ein neuer Premier eingesetzt und eine neue Regierung gebildet werden soll.

In seiner Eröffnungsrede lobte Präsident Xi Jinping den Übergang der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong vom "Chaos zur Regierungsführung" und verurteilte eine angebliche Einmischung des Auslands in Taiwan. China werden einen "wichtigen Kampf gegen Separatismus und Einmischung" in Taiwan führen, sagte Xi.

Peking betrachtet den demokratisch regierten Inselstaat als abtrünniges Gebiet, das wieder mit China vereint werden soll, notfalls mit Gewalt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Befürchtungen aufkommen lassen, Peking könnte im Umgang mit Taiwan auf ein ähnliches Vorgehen setzen.

Der Parteitag findet wegen der Null-Covid-Politik unter strikten Vorsichtsmaßnahmen statt. Organisatoren und Journalisten mussten sich bereits zwei Tage vor Parteitagsbeginn in einen abgeriegelten Bereich begeben. Xi betonte in seiner Eröffnungsrede, China habe im Kampf gegen die Corona-Pandemie "die Menschen und ihr Leben an erste Stelle gestellt". Peking habe die "Sicherheit und Gesundheit der Menschen in höchsten Maße geschützt" und "bedeutende positive Ergebnisse erzielt.

China verfolgt als einzige größere Wirtschaftsmacht der Welt nach wie vor eine strikte Null-Covid-Strategie, bei der einzelne Ausbrüche sofort durch Abriegelungen und Massentests bekämpft werden. Immer wieder werden ganze Millionenstädte unter wochenlange Ausgangssperren gestellt.