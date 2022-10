Elf Tote und Dutzende Verletzte bei Bombenanschlag in Mali

Bei einem Sprengstoffanschlag auf einen Bus sind in Mali mindestens elf Menschen getötet und 53 weitere verletzt worden. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, ereignete sich die Explosion am Donnerstag auf einer Straße zwischen Bandiagara und Goundaka in der zentralmalischen Region Mopti. Die Gegend wird besonders oft von Gewalttaten von Jihadisten erschüttert. Die Extremisten setzen häufig Minen oder selbst gebaute Sprengsätze ein.