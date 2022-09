Erst kurz zuvor hatte Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet. Zudem soll das Land Berichten zufolge den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete vorbereiten.

Harris reist aus Japan an, wo sie am Dienstag an einem Trauerakt für Japans ermordeten Ex-Regierungschef Shinzo Abe teilnahm. Harris wolle die Stärke des Bündnisses mit Südkorea unterstreichen und über die Bedrohung, die von Nordkorea ausgehe, diskutieren, sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Die Spannungen in der Region haben in diesem Jahr nach mehreren Raketentests durch Nordkorea deutlich zugenommen.