US-Vorstoß bei UNO zu Menschenrechtsverletzungen in China

Nach einem UNO-Bericht über mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der chinesischen Region Xinjiang haben die USA den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu einer Debatte über Rechtsverletzungen dort aufgefordert. Washington legte am Montag einen entsprechenden Resolutionsentwurf vor. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Menschenrechtsrats, dass ein solches Vorhaben auf China abzielt.