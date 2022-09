"Italiener holen sich ihr Land zurück. Bravissimo", erklärte der freiheitliche FPÖ-Europaabgeordneter Harald Vilimsky im Kurznachrichtendienst Twitter. "Die Italiener haben der Europäischen Union eine Lektion in Demut erteilt", kommentierte zuvor bereits Jordan Bardella, Europaabgeordneter des Rassemblement National und Präsidentschaftskandidat der Partei von Marine Le Pen, in einem Tweet. "Keine noch so große Bedrohung kann die Demokratie aufhalten: Die Völker Europas erheben ihre Köpfe und nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand!", schrieb Bardella.

Auch die spanische Vox, die Meloni im Wahlkampf unterstützt hatte, begrüßte das Wahlergebnis. "Heute Abend setzen Millionen von Europäern ihre Hoffnungen auf Italien. Giorgia Meloni hat den Weg für ein stolzes, freies Europa souveräner Nationen aufgezeigt", twitterte der Vox-Vorsitzende Santiago Abascal am späten Sonntagabend. Auch der slowenische Ex-Regierungschef Janez JanÅ¡a gratulierte bereits am Wahlabend auf Twitter.

Glückwünsche für die Rechtspopulistin Meloni trafen auch von Balazs Orban, dem politischem Berater des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban, ein. "Wir gratulieren Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi zu den heutigen Wahlen! In diesen schwierigen Zeiten brauchen wir mehr denn je Freunde, die eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Konzept für die Herausforderungen Europas haben", so Orban. Lob erhielt die Chefin von Fratelli d´Italia auch vom polnischen Premier Mateusz Morawiecki.

"Wir jubeln mit Italien!", schrieb auch die deutsche AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am späten Sonntagabend bei Twitter, wie die dpa berichtete. Ihr Parteikollege Malte Kaufmann twitterte: "Ein guter Tag für Italien - ein guter Tag für Europa." Mit Verweis auf die jüngsten Wahlen in Schweden, bei denen ebenfalls die Rechte erfolgreich war, schrieb von Storch: "Schweden im Norden, Italien im Süden: Linke Regierungen sind so was von gestern."

Das Internationale Auschwitz Komitee zeigte sie dagegen besorgt. Der Wahlsieg der postfaschistischen Partei Fratelli d´Italia sei ein "schockierender und trauriger Vorgang", erklärte Christoph Heubner, der Exekutiv Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, am Montag in einer Aussendung. "Dass die Bürgerinnen und Bürger in Italien Versprechungen rechtsextremer Populisten Glauben schenken und Mussolinis selbsternannte Erben an den Tisch der Republik bitten, ist auch ein alarmierendes Zeichen dafür, dass die europäische Idee zunehmend unter Druck gerät", so Heubner.