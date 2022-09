Ohne eine massive Ausweitung der humanitären Hilfe wird sich die Situation in den kommenden Monaten wahrscheinlich noch verschärfen", erklärte die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO.

Gewaltsame Konflikte vor Ort sowie Wetterextreme stellten nach wie vor die Hauptursachen für die gravierende Lebensmittelknappheit da. Die Folgen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine hätten die Situation in diesem Jahr aber noch weiter verschärft. Obwohl Ende Juli ein Abkommen zu Getreideexporten aus dem Schwarzmeerraum zwischen der Ukraine und Russland getroffen wurde, bleiben die Lebensmittelpreise in den vielen Ländern hoch.