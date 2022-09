Erneut russische Angriffe auf AKW Saporischschja

Der ukrainische Betreiber des Atomkraftwerks Saporischschja hat Russland erneute Angriffe auf die Anlage vorgeworfen. Der nächtliche Beschuss habe eine Stromleitung beschädigt, mehrere Transformatoren im Reaktor 6 seien daraufhin ausgefallen und Notstromaggregate "kurzzeitig" angesprungen, teilte Enerhoatom am Mittwoch mit. Die Strahlenbelastung in der Anlage sei jedoch auf normalem Niveau, auch die radioaktiven Emissionen in die Umwelt seien unterhalb der Grenzwerte.