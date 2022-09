Danach wollte Norlén mit den Vorsitzenden der rechtspopulistischen Schwedendemokraten, der Zentrumspartei, Linken, Grünen, Christdemokraten und Liberalen sprechen. Mit der Sozialdemokratin und bisherigen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson wird er sich dagegen nicht treffen - die beiden stimmten sich bereits am Donnerstag ab, als sie ihren Rücktritt einreichte. Am Nachmittag wollte Norlén eine Pressekonferenz abhalten, auf der er sich dazu äußern dürfte, wen er damit beauftragt, die Bildung einer neuen Regierung zu versuchen.

Bei der Wahl am 11. September hatte der Vier-Parteien-Block von Kristersson einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten 176 Mandate erreicht, das linksgerichtete Lager der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson 173. Damit dürfte Kristersson der Auftrag zufallen, sich an der Aufstellung einer mehrheitsfähigen Regierung zu versuchen.

Ob sich die Moderaten mit den Christdemokraten, Liberalen und den Schwedendemokraten auf eine Regierungsgrundlage einigen können und welche Parteien davon in eine Koalition eintreten werden, wird sich erst noch zeigen. Neben inhaltlichen Knackpunkten in der Migrations-, Sozial- und Europapolitik gibt es auch Divergenzen, was die Regierungsbeteiligung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten betrifft. Deren Chef Jimmie Akesson will nach dem historischen Erfolg seiner Partei mit am Kabinettstisch sitzen, doch gibt es innerhalb der Liberalen massiven Widerstand dagegen.