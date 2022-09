Hunderte Monarchen, Staats- und Regierungschefs werden am Montag in London erwartet. Die größte Herausforderung besteht darin, die Teilnehmer pünktlich zur Trauerzeremonie zu bringen. Wie die BBC und das Onlineportal "Politico" berichteten, sollen deshalb auch die ranghöchsten Gäste wie der japanische Kaiser Naruhito, dessen Besuch als besondere Ehre gilt, sowie europäische Monarchen, aber auch Staats- und Regierungschefs von einem geheimen Treffpunkt aus mit Bussen zur Westminster Abbey gefahren werden. Demnach soll es nur wenige Ausnahmen geben, etwa für US-Präsident Joe Biden und den israelischen Präsidenten Izchak Herzog.

Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht, die Route führt vom Parlament über die Prachtstraße The Mall und am Buckingham-Palast sowie dem Green Park vorbei. Eine solche Zeremonie habe es in Großbritannien seit dem Tod von Winston Churchill 1965 nicht mehr gegeben, berichtete die BBC.

Etliche Schaulustige standen auch in der Nacht entlang der Themse an, um den aufgebahrten Sarg der Queen zu sehen. Wie die britische Regierung mitteilte, war die Schlange gegen 10.30 Uhr (MESZ) fast acht Kilometer lang. Die geschätzte Wartezeit betrug 14 Stunden. Am Freitagabend (20.30 Uhr MESZ) sollten der neue Monarch und seine Geschwister eine Totenwache am Sarg halten.

Der Besuch in Wales ist für Charles der erste als König. Bis zum Tod seiner Mutter vor einer Woche trug er den Titel Prinz von Wales. In der walisischen Hauptstadt Cardiff werden er und Königsgemahlin Camilla unter anderem an einem Gottesdienst für die Königin in der Kathedrale von Llandaff teilnehmen. Im Anschluss werden die beiden im Regionalparlament erwartet, um Beileidsbekundungen entgegenzunehmen. Später ist noch ein Treffen mit dem walisischen Regierungschef Mark Drakeford geplant.

Königsgemahlin Camilla absolviert die Termine Medienberichten zufolge mit gebrochenem Zeh. Die Zeitung "Daily Telegraph" zitierte eine dem Königshaus nahestehende Quelle mit den Worten: "Das war, gelinde gesagt, ein unglückliches Timing, aber sie hat es absolut tapfer gemeistert."

Beim Wales-Besuch muss sich das Königspaar womöglich erstmals seit dem Tod der Queen auf größere Proteste gegen die Monarchie einstellen. Wie die Nachrichtenagentur PA meldete, planen Monarchiegegner an der Burg Cardiff Castle am Nachmittag einen stillen Protest gegen die aus ihrer Sicht längst überholte Staatsform des Landes. Regierungschef Drakeford betonte das Recht auf Protest, spielte die erwarteten Demonstrationen aber als "Fußnote zu den vorherrschenden Gefühlen des Tages" herunter.

Elizabeth II. war am Donnerstag voriger Woche im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Am Sonntag wurde ihr Sarg in die schottische Hauptstadt Edinburgh gebracht, am Dienstagabend dann nach London. Dort geleitete ihn die engste Familie um Charles am Mittwochnachmittag in einer feierlichen Prozession vom Buckingham-Palast zum Parlament.

In London wurden Freitagfrüh zwei Polizisten mit Stichen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, der mithilfe eines Elektroschockgeräts überwältigt und dabei verletzt wurde. Ob ein Zusammenhang zu den Trauerzeremonien nach dem Tod der Queen besteht, war zunächst unklar.