Der konservativ-rechte Vier-Parteien-Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten kam demnach weiterhin auf 175 Mandate, das linksgerichtete Lager der amtierenden Ministerpräsidentin Magdalena Andersson auf 174. Mit einem vorläufigen Endergebnis wurde am Mittwochabend gerechnet.

Schweden hatte am Sonntag einen packenden Wahlkrimi erlebt. Die Seite der Sozialdemokratin Andersson war in ersten Prognosen noch knapp vorne gelegen, dann wendete sich das Blatt zugunsten ihres konservativen Herausforderers Ulf Kristersson. Das Rennen zwischen den beiden Lagern war so eng, dass die Wahlbehörde in der Nacht kein vorläufiges Ergebnis bekanntgab. Erst wollte sie spät abgegebene Briefwahlstimmen und Stimmen von Schweden aus dem Ausland auszählen.

Diese Stimmen flossen am Mittwoch nun nach und nach in die Auswertung ein. Anderssons Sozialdemokraten, die traditionell stärkste Kraft in Schweden, lagen gegen 15.30 Uhr bei 30,4 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei folgten die Schwedendemokraten mit 20,6 Prozent, was ein Rekordergebnis für die rechtspopulistische Partei des Vorsitzenden Jimmie Åkesson bedeuten würde. Sie würde damit erstmals auch Kristerssons Moderate, die bei 19,1 Prozent lagen, als zweitstärkste Kraft überholen.

Unabhängig vom Ausgang der Wahl ist unsicher, wie eine mögliche Regierung aussehen würde. Bei dem erwarteten Sieg des rechten Lagers wären die nationalistischen und einwanderungsfeindlichen Schwedendemokraten erstmals an der Regierung in Stockholm beteiligt.