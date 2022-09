Schweden wählen ein neues Parlament

In Schweden wird am Sonntag ein neues Parlament (Reichstag) gewählt. In den letzten Umfragen vor der Wahl lagen das linksgerichtete Lager um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und ein konservativ-rechter Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten beinahe gleichauf. Knapp 7,8 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis zur Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr ihre Stimme abzugeben.