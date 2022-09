Sicherer Betrieb von Akw Saporischschja laut IAEA gefährdet

Ein Stromausfall in der südukrainischen Stadt Enerhodar gefährdet nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den sicheren Betrieb des Atomkraftwerks Saporischschja. Der durch Beschuss verursachte flächendeckende Stromausfall in Enerhodar "gefährdet den sicheren Betrieb des nahegelegenen Atomkraftwerks Saporischschja", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Freitag in Wien.