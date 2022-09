Verletzte bei Explosion vor russischer Botschaft in Kabul

Bei einer Explosion in der Nähe der russischen Botschaft in Kabul hat es einem russischen Medienbericht zufolge mehrere Verletzte gegeben. Zwei russische Bürger, ein Diplomat und sein Wachmann seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur RIA am Montag unter Berufung auf einen Insider. Ein Journalist berichtete von mehreren Todesopfern, darunter zwei Beschäftigte der Botschaft. Dafür gab es zunächst aber keine Bestätigung.