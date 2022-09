Chile stimmte über neue Verfassung ab

Die Chilenen haben über eine neu ausgearbeitete Verfassung abgestimmt. "Dies ist ein historischer Moment, auf den wir alle zutiefst stolz sein können", so der chilenische Präsident Gabriel Boric. In schwierigen Momenten habe das Land den Weg zu mehr und nicht zu weniger Demokratie gewählt. Jüngste Umfragen deuten allerdings darauf hin, dass der fortschrittliche Entwurf abgelehnt werden könnte. Die Wahlbeteiligung und Entscheidungen in letzter Minute dürften entscheidend sein.