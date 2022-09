Scholz gibt Ergebnisse zu finanziellen Entlastungen bekannt

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Sonntag um 11.00 Uhr die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zu finanziellen Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bekanntgeben. Das kündigte das Kanzleramt in der Nacht zu Sonntag während der noch laufenden Beratungen der Spitzen von SPD, Grünen und FDP an.