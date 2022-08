Medwedew verteidigt in französischem TV Ukraine-Krieg

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine in einem Interview im französischen Fernsehen gerechtfertigt. "Es wird sogar eine militärische Spezialoperation durchgeführt, damit es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt", sagte Medwedew am Freitag dem Sender LCI in dem viertelstündigen Gespräch. Ungeachtet der vielen zivilen Opfer nannte der jetzige Vizechef des nationalen Sicherheitsrats das Vorgehen in der Ukraine "maximal schonend und gemäßigt".