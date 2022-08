In Spannungen mit China: Erneut US-Delegation nach Taiwan

Ungeachtet der Spannungen mit China reist erneut eine Kongressdelegation aus den USA nach Taiwan. Die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete, dass eine Gruppe von US-Senatoren am Donnerstagabend Ortszeit mit einer amerikanischen Militärmaschine in Taipeh eintreffen werde. Taiwans Außenministerium bestätigte, dass "wichtige Personen" am späten Abend auf dem Flughafen Songshan in Taipeh erwartet werden. Details blieben zunächst unklar.