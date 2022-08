Die Angreifer hätten sich in einem der Hotelzimmer verbarrikadiert, sagte der Vertreter Mohamed Abdikadir der Nachrichtenagentur AFP. Die Sicherheitskräfte seien dabei, weitere "Terroristen zu neutralisieren". Nach Angaben Abdikadirs konnten Dutzende Menschen seit dem Angriff am Freitagabend aus dem Hotel in Sicherheit gebracht werden, darunter auch Kinder. Wie viele dort aber noch festsitzen, war unklar.

Die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz reklamierte den Angriff für sich. Die Extremisten versuchen seit Jahren, die Regierung zu stürzen.

Die Angreifer hatten das Hotel am Freitagabend gestürmt. Bei anschließenden Gefechten mit Regierungskräften wurden Augenzeugen zufolge große Teile des Gebäudes zerstört. Immer wieder seien in der Nacht Explosionen zu hören gewesen.

Mehr als 60 Gäste seien am späten Freitagabend aus dem von Terroristen belagerten "Hayat"-Hotel gerettet worden, sagte der Polizeibeamte Mohamed Dahir. Die Extremisten hatten nach Polizeiangaben zunächst vier Explosionen ausgelöst und anschließend das bei Regierungsmitarbeitern, Journalisten und Geschäftsleuten beliebte Hotel gestürmt. Außerhalb des Hotels sei es zu heftigen Schusswechseln mit Sicherheitskräften gekommen. Von dem Hotelgebäude stiegen dicke Rauchschwaden auf.

Al-Shabaab gab an, mindestens 20 Menschen getötet zu haben. Es handelt sich um den ersten groß angelegten Terrorakt seit Somalias neugewählter Präsident Hassan Sheik Mohamud im Mai sein Amt übernahm. Das Land am Horn von Afrika mit rund 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren von Anschlägen der Terrorgruppe erschüttert. Al-Shabaab kontrolliert weite Teile des Südens und der Zentralregionen. Die Terrorgruppe verübt immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte, Politiker und Zivilisten.