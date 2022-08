Der in den Umfragen führende linke Ex-Präsident Lula wollte ein Volkswagen-Werk in São Bernardo do Campo im Bundesstaat São Paulo besuchen. Dort hatte der 76-Jährige einst seine politische Karriere als Gewerkschaftsführer begonnen.

Vor der Wahl im Oktober gelten für beide Kandidaten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Lula und Bolsonaro tragen kugelsichere Westen, das Bad in der Menschenmenge wird streng kontrolliert. Es handle sich um die "polarisierendste Präsidentschaftswahl seit der Rückkehr zur Demokratie" in Brasilien in den späten 1980er-Jahren, sagte der Politikexperte Adriano Laureno.