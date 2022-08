Iran kündigt Reaktion auf Vorschlag in Atomverhandlungen an

Der Iran will sich bis Ende des Tages zum Vorschlag der Europäischen Union zur Rettung des internationalen Atomabkommens äußern. Außenminister Hossein Amirabdollahian kündigte an, sein Land werde bis Mitternacht (Ortszeit, 21.30 Uhr MESZ) am Montag eine Reaktion auf den Text abgeben. Eine Einigung könne erzielt werden, wenn die USA auf noch ungeklärte Probleme eingingen. Sollten die USA jedoch keine Flexibilität zeigen, würden weitere Gespräche nötig sein.