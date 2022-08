Palästinenser griff israelische Polizisten an: Erschossen

Bei einer Razzia israelischer Sicherheitskräfte in Ost-Jerusalem ist ein Palästinenser erschossen worden. Der Mann habe versucht, die Beamten der Grenzpolizei mit einem Messer anzugreifen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Sicherheitskräfte waren demnach in dem arabisch geprägten Viertel Kafr Aqab auf der Suche nach illegalen Waffen. Nach palästinensischen Angaben wurde dem 21-Jährigen aus nächster Nähe in den Kopf geschossen.