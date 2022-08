FBI suchte Nuklearunterlagen bei Razzia in Trumps Anwesen

US-Bundesbeamte haben einem Medienbericht zufolge nach Dokumenten über Atomwaffen gesucht, als sie diese Woche das Haus des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Florida unter die Lupe nahmen. Es war nicht klar, ob solche Papiere gefunden wurden, berichtete die "Washington Post" am Donnerstag. In einem in der US-Geschichte beispiellosen Vorgang hatte das FBI das Luxusanwesen Trumps in Florida am Wochenanfang durchsucht.