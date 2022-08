Auch Schwedens Außenministerin Ann Linde trug ein regenbogenfarbenes Outfit. "Wir zeigen während Stockholm Pride unsere echten Farben", schrieb sie dazu auf Twitter.

Die Stockholmer Pride-Parade gilt als die größte in ganz Skandinavien. Die Veranstalter erwarteten rund 50.000 Teilnehmer sowie etwa eine halbe Million Menschen am Straßenrand. Die Coronapandemie hatte größere Paraden in den beiden vergangenen Jahren verhindert.

Vor einer großen Pride-Parade in der norwegischen Hauptstadt Oslo hatte Ende Juni ein Angreifer in der Nähe einer beliebten Schwulen-Bar Schüsse abgefeuert. Zwei Menschen starben, 21 weitere wurden verletzt. Der norwegische Geheimdienst PST stufte den Angriff als islamistischen Terroranschlag ein. Die Polizei geht unter anderem der Theorie nach, dass sich die Tat explizit gegen Homosexuelle gerichtet haben könnte.