Israel griff Ziele im Gazastreifen an - Mindestens vier Tote

Bei Angriffen des israelischen Militärs auf den Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge am Freitag mindestens vier Menschen getötet worden, darunter ein hochrangiger Befehlshaber der Extremistengruppe Islamischer Jihad (PIJ) sowie ein fünfjähriges Kind. Mindestens 23 Menschen wurden laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium verletzt. Israels Armee griff nach Drohungen der militanten Palästinenserorganisation mehrere Ziele in Gaza an.