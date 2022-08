Al-Kaida-Chef bei US-Drohnenangriff in Afghanistan getötet

Die USA haben Medienberichten zufolge bei einem Drohnenangriff in Afghanistan den Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, getötet. Ein US-Regierungsvertreter sagte am Montag zunächst lediglich, die USA hätten am Wochenende eine erfolgreiche "Anti-Terrorismus-Operation gegen ein wichtiges Al-Kaida-Ziel in Afghanistan ausgeführt". Laut US-Medien wie dem Nachrichtensender CNN und der Zeitung "New York Times" war das Ziel al-Sawahiri.