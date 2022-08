Bulgarien wählt am 2. Oktober neues Parlament

In Bulgarien wird am 2. Oktober ein neues Parlament gewählt. Präsident Rumen Radew setzte am Montag das Datum für die vierte Wahl in nicht einmal zwei Jahren fest. Er beauftragte zudem den früheren Arbeitsminister Galab Donew damit, bis zu der vorgezogenen Wahl ab Dienstag eine Übergangsregierung zu führen. Die Regierung von Kiril Petkow war im Juni nach nur sechs Monaten im Amt zerbrochen.