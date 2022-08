Papst reist zu Weltreligionskongress - Treffen mit Kirill?

Papst Franziskus reist Mitte September nach Kasachstan, um dort an einem Welttreffen von Religionsführern teilzunehmen. Dies teilte der Sprecher der Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Montag mit. Franziskus könnte bei dem Kongress in Nur-Sultan auch den russischen-orthodoxen Patriarchen Kirill treffen, der als Unterstützer des Angriffskrieges auf die Ukraine scharf kritisiert wird. Mit dem Treffen könnte Franziskus die Ukraine vor den Kopf stoßen.