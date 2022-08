In der Ukraine herrscht zwar Krieg, doch der geopolitisch weiche Unterleib der EU ist und bleibt der Balkan. Das haben die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo in der Nacht von Sonntag auf Montag neuerlich gezeigt. Ausgelöst hat den Konflikt zwischen Belgrad und Pristina der Versuch der kosovo-albanischen Führung, das „Prinzip der Gegenseitigkeit“ an den Grenzübergängen herzustellen.