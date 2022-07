Wieder russische Angriffe auf ukrainische Schwarzmeerregion

Die russischen Truppen haben ukrainischen Angaben zufolge neuerlich Ziele in der Schwarzmeerregion angegriffen. Eine Rakete sei in der Region Odessa eingeschlagen, sagt ein Sprecher der dortigen Militärverwaltung Dienstag früh im ukrainischen Fernsehen. Sie sei aus Richtung des Schwarzen Meeres gekommen. Nach Angaben des Bürgermeisters von Mykolajiw haben russische Truppen auch die Infrastruktur des Hafens in dieser Region angegriffen.