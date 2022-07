Mehr als 470 Opfer von Banden-Gewalt in Haiti

In einem Armenviertel in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind nach UNO-Angaben innerhalb von zehn Tagen hunderte Menschen Opfer der grassierenden Bandenkriminalität geworden. Mehr als 471 Menschen wurden zwischen dem 8. und 17. Juli im Viertel Cité Soleil getötet oder verletzt oder gelten als vermisst, wie die UNO am Montag mitteilte.