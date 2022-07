Chance auf Getreide-Einigung: UNO-Chef Guterres in Istanbul

Nach wochenlangen Verhandlungen wegen Russlands Getreideblockade im Schwarzen Meer reist UNO-Generalsekretär António Guterres noch am Donnerstag nach Istanbul. Eine Einigung über ein Abkommen mit Moskau und der Ukraine zur Ausfuhr von Millionen Tonnen ukrainischen Getreides sei aber noch nicht vollständig ausgehandelt, sagte UNO-Sprecher Farhan Haq in New York.