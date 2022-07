Truss, die als Kandidatin des rechten Flügels in der Konservativen Partei gilt, war bei den bisherigen Abstimmungen in der Tory-Fraktion stets auf Platz drei gelandet. Umfragen zufolge hat sie aber gute Chancen, viele Stimmen der am Dienstag ausgeschiedenen Abgeordneten Kemi Badenoch zu erhalten. Damit könnte sie bei der entscheidenden Wahlrunde am Mittwoch die bisherige Zweitplatzierte, Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt, noch überholen.

Das Ergebnis wurde für 17.00 Uhr (MESZ) erwartet. Dabei scheidet die oder der Letztplatzierte aus. Zwischen den verbleibenden Kandidaten entscheiden dann die Tory-Parteimitglieder. Als gesetzt für die Stichwahl gilt der frühere Finanzminister Rishi Sunak, der in allen Wahlgängen bisher stets die meisten Stimmen erhielt. Das Ergebnis soll am 5. September bekanntgegeben werden.

Die Abstimmung wurde notwendig, nachdem Premierminister Johnson vor zwei Wochen unter massivem Druck seiner Partei seinen Rückzug angekündigt hatte. Die neue Parteichefin oder der neue Parteichef zieht auch in den Regierungssitz in der Downing Street ein.