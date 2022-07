Biden trifft Abbas - Weiterreise nach Saudi Arabien

US-Präsident Joe Biden will sich am dritten Tag seiner Nahostreise mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas treffen. Zuvor steht am Freitag ein Besuch eines Krankenhauses in Ostjerusalem auf dem Programm. Um 11.30 Uhr ist eine Pressekonferenz in Bethlehem angesetzt. Anschließend geht es für Biden weiter nach Saudi-Arabien. In Jeddah will er mit der Führung des Königreichs zusammenkommen und an einem Gipfel des Golf-Kooperationsrats teilnehmen.