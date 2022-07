Konservative Partei will Johnson-Nachfolge zügig klären

In Großbritannien will die Konservative Partei die Nachfolge von Boris Johnson zügig regeln. Bis zum 20. Juli sollten die zwei Kandidaten, zwischen denen entschieden werden soll, feststehen, sagte Geoffrey Clifton-Brown, Mitglied des zuständigen 1922-Komitees der Partei, am Samstag bei Times Radio. Das Komitee, das das Verfahren beaufsichtigt, werde die genauen Regeln und den Zeitplan in der kommenden Woche festlegen.