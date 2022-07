"Leider gibt es Opfer unter der Zivilbevölkerung und den Ordnungskräften", sagte er. Erst am Samstag hatte Mirziyoyev Pläne zur Rücknahme der Autonomie der Provinz nach den Protesten fallen lassen, die seinen Angaben nach am Freitag begonnen hatten. Ein lokaler Behördenvertreter sagte einer Internet-Nachrichtenseite, dass Tausende Menschen verletzt worden seien und sich in Krankenhäusern befänden. Laut dem oppositionellen Exilpolitiker Pulat Ahunov kamen mindestens fünf Menschen ums Leben. Zudem gebe es unbestätigte Berichte über Dutzende weitere Tote.

Usbekistan ist ein streng kontrollierter zentralasiatischer Staat und eine ehemalige Sowjetrepublik, in der die Regierung hart gegen jede Form von Kritik vorgeht. Menschenrechtsorganisationen prangern Polizeigewalt an. "Es gibt unbestätigte Berichte über exzessive Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte während der Proteste in Nukus am 1. Juli", schrieb der Direktor für Europa und Zentralasien bei Human Rights Watch, Hugh Williamson, via Twitter. Er forderte eine Untersuchung der Vorgänge.

Das Außenministerium des Nachbarlandes Kasachstan, dessen Regierung Anfang Jänner gewaltsame Proteste niedergeschlagen ließ, zeigte sich besorgt über die Ereignisse in Usbekistan. "Wir begrüßen und unterstützen die Entscheidungen der usbekischen Führung, die Situation in Karakalpakstan zu stabilisieren", so das Ministerium in einer Erklärung.