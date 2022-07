In Kairo werden Schallenberg und Karner ihre Amtskollegen Sameh Shoukry und Tawfik Quandil treffen. Zudem sind Austäusche mit Vertretern internationaler Organisationen wie der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen), dem WFP (World Food Programm) und der IOM (Internationale Organisation für Migration) sowie Menschenrechtsvertretern und Migrationsexperten geplant. Der Linzer Stahlkonzern Voest wird im Beisein des ägyptischen Transportministers Kamel el Wazir und von Premier Moustafa Madbouli ein Wirtschaftsabkommen unterzeichnen. Ägypten ist für Österreich der zweitwichtigste Exportmarkt in Afrika (nach Südafrika).

80 Prozent des in Ägypten benötigten Weizens würden importiert, analysierte das Außenministerium (BMEIA) im Vorfeld des Trips die Lage, "die Ukraine und Russland sind Hauptlieferanten". Der russische Präsident Wladimir Putin treibe die Preise aber in die Höhe und Menschen in Nordafrika in die Armut, kritisierte Schallenberg. "Russland blockiert ukrainische Häfen im Schwarzen Meer, zerstört gezielt Getreidesilos und verhindert durch die fortgesetzten Kampfhandlungen ein normales Bestellen und Ernten der Felder."