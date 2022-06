Mehr als 306.000 Zivilisten im syrischen Bürgerkrieg getötet

Im Bürgerkrieg in Syrien sind nach einer neuen Schätzung des UN-Menschenrechtsbüros zwischen Anfang März 2011 und Ende März 2021 mindestens 306.887 Zivilisten ums Leben gekommen. Die Zahl liege höher als vorherige Schätzungen, berichtete das Büro am Dienstag dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Damit habe der Konflikt statistisch über zehn Jahre jeden Tag 83 an Kämpfen unbeteiligten Bürgern das Leben gekostet. Die Zahl entspreche 1,5 Prozent der Bevölkerung vor Kriegsbeginn.