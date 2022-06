US-Präsident Biden zu G7-Gipfel in Deutschland eingetroffen

Vor Beginn des G7-Gipfels in Bayern ist US-Präsident Joe Biden zu seinem ersten Besuch in Deutschland seit seinem Amtsantritt eingetroffen. Die Air Force One mit dem Präsidenten an Bord landete am späten Samstagabend in München. Biden wollte von dort aus weiter nach Schloss Elmau, wo am Sonntag der Gipfel der sieben führenden westlichen Industriestaaten beginnt. Noch davor will Biden zu einem bilateralen Gespräch mit Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz zusammenkommen.