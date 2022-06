Oslo stand in den letzten Tagen gänzlich im Zeichen der Pride-Parade. An zahlreichen Lokalen waren Regenbogenflaggen oder Luftballons angebracht. Alleine am Rathaus wehten sechs von zehn der großen Flaggen in den Farben der LGBTIQ-Community. Die Bürgermeisterin Marianne Borgen hob noch am Vorabend bei einem Empfang vor Journalisten die jährliche Oslo Pride lobend hervor und lud selbige ein, teilzunehmen.

Bereits Tage zuvor tanzten und sangen Leute mit farbenfrohen Motiven und außergewöhnlichen Kostümen in den Straßen von Oslo. Polizei war nur wenig zu sehen. Die Schlangen waren vor den einzelnen Pubs und Clubs im Zentrum der Stadt lang und auch innerhalb des Partyareals um den erst im April eingeweihten Regenbogenplatz nahe des norwegischen Parlaments. An der Umbenennung gab es auch Kritik, sie kam allerdings zu einem wichtigen Zeitpunkt - nämlich zum 50. Jahrestag der Entkriminalisierung von Homosexualität in Norwegen. Mittlerweile wurde die Parade sowie sämtliche andere damit in Zusammenhang stehende Events aufgrund der aktuellen Ereignisse abgesagt.

So fehlte am Samstagvormittag von Feierlichkeit jede Spur. Die Straßen rund um den Tatort waren weitgehend leer. Eine junge Norwegerin sah im Gespräch mit der APA in der Absage der Parade das falsche Signal. Sie habe lange überlegt, ob sie am Tag nach der Tat mit einer aufgemalten Regenbogenflagge im Gesicht in die Stadt gehen solle, aber habe sich dann erst recht dafür entschieden. Oslo sei bekannt für seine Offenheit und Toleranz. "So etwas erwartet man vielleicht in Texas, aber nicht in Norwegen", sagte sie. Gleichzeitig fühlte sie sich auch an das Terrorattentat des Rechtsterroristen Anders Behring Breivik vor fast elf Jahren erinnert.

Damals hatte Breivik auf der Insel Utøya, die nur etwa 30 Kilometer von Oslo entfernt liegt, 69 überwiegend junge Menschen getötet. Zuvor starben durch eine von ihm gezündete Bombe im Osloer Regierungsviertel acht Menschen.

Sie ist nicht die einzige, bei der die aktuelle Tat schmerzhafte Erinnerungen hervorruft. Ein Belgier, der Oslo beruflich besuchte, sagte im APA-Gespräch: "Das ist das letzte was man hier erwarten würde, obwohl es natürlich die Breivik-Vergangenheit gibt." Über eine mögliche Ideologie des Täters gibt es bis dato keine Informationen, wenngleich der Tatverdächtige der Polizei bekannt war.

Der belgische Passant befand sich zum Zeitpunkt der Tat vor dem Pub. Er hörte die Schüsse und lief sofort weg. "Es waren einzelne Schüsse, sehr laut", berichtete er. Die Geräusche klangen nicht nach einem vollautomatischen Gewehr, gab er an. Nicht alle hätten sofort verstanden, dass es sich um Schüsse handelt und hätten einfach weitergeplaudert. Erst als sie Leute weglaufen sahen, seien die restlichen Passanten geflüchtet. Erst nach einigen Stunden konnte er in sein ganz in der Nähe des Pubs gelegenes Hotel zurückkehren.

Das "London Pub" verurteilte in einem Facebook-Post die Tat scharf: "Die Schießerei heute Abend ist absolut schrecklich und das reine Böse. Unsere Gedanken gelten den Toten, Verletzten und Angehörigen. Alle Mitarbeiter (...) sind sicher und körperlich unverletzt. Passt in dieser Zeit aufeinander auf".

Die Stadt gilt als Safe Space für Angehörige der LGBTIQ-Szene. Umso schmerzvoller wirkt es, den Bereich um die betroffene Szene-Bar am Samstag von der Polizei abgesperrt zu sehen. Am Samstagvormittag lagen am Boden noch Scherben, Passanten legten entlang des Absperrbandes Blumen auf den Boden.

Auch ein Regierungssprecher radelte vor seinem Weg ins Büro am Tatort vorbei, um sich ein Bild von der Szene zu machen. Die Tat wirke anders als damals bei Breivik sagte er zur APA. Das Motiv sei noch unklar, gab auch er an.

Der 21. Juni ist auf der Nordhalbkugel der längste Tag im Jahr. In Oslo bleibt es Ende Juni fast die ganze Nacht lang hell. Mit dem Vorfall kehrte nun im regenbogenfarbenen Herzen der norwegischen Stadt aber vorübergehend Dunkelheit ein.