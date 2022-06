Macron hat nach der Schlappe seines Wahlbündnisses bei der Parlamentswahl die Spitzenvertreter der wichtigsten Parteien zu einem je einstündigen Gespräch eingeladen. "Ich bin doch kein Deutscher, wir haben ein anderes politisches System", hatte Jacob schon zuvor dem Sender France Inter gesagt. In Frankreich sind Koalitionen bisher unüblich. Da Macrons in der politischen Mitte angesiedeltes Wahlbündnis Ensemble die absolute Mehrheit verloren hat, würde sich - jedenfalls rein rechnerisch - eine Koalition mit den Republikanern anbieten. Die Parteiführung der Konservativen von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hatte aber schnell klar gemacht, dass sie in der Opposition bleiben wolle. "Wir sind nicht das Reserverad", betonte Jacob.

Am Vormittag hatte Premierministerin Elisabeth Borne ihren Rücktritt angeboten, wie es in Frankreich nach einer Parlamentswahl üblich ist. Macron will zwar in Kürze die Regierung umbilden, lehnte den Rücktritt aber zunächst ab. Dies sei nötig, "damit die Regierung weiter ihre Arbeit machen kann", hieß es aus dem Élysée-Palast. Der Präsident sei auf der Suche nach "möglichen konstruktiven Lösungen", hieß es weiter.

Der französische Staatschef muss mindestens das Gesundheits- und Umweltministerium neu besetzen, weil die derzeitigen Ministerinnen bei der Parlamentswahl angetreten waren und verloren hatten. Es ist im Gespräch, dass Macron die bisherige Regierungsmannschaft um weitere Staatssekretäre aufstockt - und dabei an die neuen Mehrheitsverhältnisse anpasst.

Macrons "Ensemble" hat in der Nationalversammlung künftig nur noch 245 statt der bisherigen 350 Sitze. Zur absoluten Mehrheit wären 289 erforderlich. Das Links-Bündnis NUPES um den Politiker Jean-Luc Melenchon kommt auf 131 Sitze, die extreme Rechte um Marine Le Pen auf 89. Die Konservativen stellen 61 Abgeordnete. Gelingt es Macron nicht, einen dauerhaften Partner zu finden, könnte er auch auf wechselnde Bündnisse je nach Thema setzen. Es könnte aber auch ein politisches Patt bis hin zu Neuwahlen geben.

Macron will am Dienstag und Mittwoch mit den Parteivertretern beraten und ist anschließend auf drei internationalen Gipfeltreffen in Brüssel, auf Schloss Elmau in Bayern und in Madrid. Daher gilt es als unwahrscheinlich, dass er vorher noch eine neue Regierung vorstellt. Auf Macrons Liste für seine Gespräche zur Partnersuche im Parlament stehen noch Olivier Faure, der Generalsekretär der Sozialisten, Francois Bayrou, Parteichef von Macrons Bündnispartner Modem, Stanislas Guérini von Macrons eigener Partei Renaissance, Marine Le Pen, die künftige Fraktionsvorsitzende des rechtspopulistischen Rassemblement National, und Fabien Roussel, der Parteichef der Kommunisten.

Ebenfalls unklar ist, ob das Linksbündnis NUPES zusammenhält. Am Montag hatten sich dort erste Risse gezeigt. In der Allianz sind Kommunisten, Sozialisten, Grüne und andere Parteien vereint.