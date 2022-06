Nawalny in andere Strafkolonie verlegt

Der seit 2021 inhaftierte russische Regierungskritiker Alexej Nawalny ist in eine andere Strafkolonie verlegt worden. Sie habe "keine weitere Information darüber", wohin er genau gebracht werde, twitterte Nawalnys Vertraute Maria Pewtschich am Dienstag. Nawalny war demnach nicht zu einem geplanten Treffen mit seinen Anwälten erschienen. Der 46-Jährige hatte sich bisher in der Strafkolonie im hundert Kilometer von Moskau entfernten Pokrow befunden.