Deutschland startet Grenzkontrollen vor G7-Gipfel

Knapp zwei Wochen vor dem G7-Gipfel auf dem bayerischen Schloss Elmau haben an allen deutschen Grenzen zu den Nachbarländern vorübergehende Kontrollen begonnen. Grund sind laut deutschem Innenministerium erhöhte Sicherheitsanforderungen rund um den Gipfel. Die Beamten versuchten, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag.