"Wir haben den Papst noch eine Weile", schrieb Guillermo Marco nach einem Treffen mit Franziskus in Rom laut argentinischer Tageszeitung "Clarin" in sozialen Netzwerken. Der Papst sei fröhlich und befinde sich auf dem Weg der Besserung. Er denke in keiner Weise an Rücktritt.

Ebenfalls am Wochenende empfing der Papst einen weiteren prominenten Gast aus Argentinien. Ex-Präsident Eduardo Duhalde erklärte, er habe mit Franziskus über die Lage in seinem Heimatland Argentinien gesprochen, der Papst wolle sich aber nicht in interne Angelegenheiten einmischen. Franziskus habe sich in einem guten Zustand befunden, sagte Duhalde der argentinischen Zeitung "La Nacion".

Zuletzt hatten internationale Medien wegen des Gesundheitszustandes und des fortgeschrittenen Alters über einen Rücktritt von Papst Franziskus spekuliert, der im kommenden Jahr zehn Jahre im Amt sein wird. Am Freitag hatte der Vatikan mitgeteilt, dass der 85-Jährige aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme die für Anfang Juli geplante Reise in die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan absagen müsse.

Das 85-jährige Papst leidet seit einigen Monaten an starken Knieschmerzen, die ihn in seiner Bewegungsfreiheit deutlich einschränken. Seit Anfang Mai absolviert er seine öffentlichen Termine im Rollstuhl. In einem Interview gab Franziskus an, dass die Beschwerden Folge eines Bänderrisses seien, der nur langsam verheile.

Bis zu Beginn der Pandemie feierte Franziskus Fronleichnam mit der traditionellen Prozession und Messe in unterschiedlichen Stadtteilen Roms. In den vergangenen zwei Jahren beschränkten sich die Feierlichkeiten coronabedingt auf einen Gottesdienst mit wenigen Teilnehmern im Petersdom.

Offizieller Termin des Hochfestes des Leibes und Blutes Christi, wie Fronleichnam offiziell heißt, ist der zweite Donnerstag nach Pfingsten, heuer der 16. Juni. Anders als in Österreich wird das Fest vielerorts - so auch in Rom - aber an dem darauffolgenden Sonntag gefeiert. Das im Mittelalter entstandene Fest erinnert und feiert die Gegenwart des auferstandenen Christus in den Gaben von Brot und Wein in der Eucharistiefeier.