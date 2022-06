Frontsituation in der Ukraine unverändert

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage im Krieg gegen Russland als weiterhin schwierig beschrieben. "Die Frontsituation über den Tag - ohne wesentliche Änderungen", sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videobotschaft in Kiew. Er warb für eine weitere Annäherung der Europäischen Union an sein Land.