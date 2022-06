Kasachstan stimmt für Verfassungsänderung

In Kasachstan hat die Bevölkerung für eine Verfassungsreform gestimmt, die die politische Entscheidungsfindung dezentralisieren und den Einfluss des früheren Staatschefs Nursultan Nasarbajew weiter schwächen soll. 77,17 Prozent der Wahlberechtigten hätten am Sonntag für die von Präsident Kassym-Schomart Tokajew angestrebte Reform votiert, 18,66 Prozent dagegen, teilte die Zentrale Wahlkommission am Montag mit. Die Wahlbeteiligung lag offiziell bei 68,06 Prozent.