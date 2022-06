Dankgottesdienst in London für Platinjubiläum der Queen

Am zweiten Tag der Jubiläumsfeiern für Queen Elizabeth II. wird die Königin mit einem Gottesdienst in London gewürdigt. Zu dem "Dankgottesdienst für die Herrschaft der Queen" in der Kathedrale St. Paul's werden führende Mitglieder der Royal Family erwartet. Ob auch die Queen teilnehmen wird, entscheidet sich vermutlich erst kurzfristig. Die 96-jährige Monarchin hatte zuletzt immer wieder "Mobilitätsprobleme" und benutzt bei ihren seltenen öffentlichen Auftritten einen Stock.