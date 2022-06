Zwei Palästinenser von israelischer Armee getötet

Zwei Männer sind nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland getötet worden. Ein 24-Jähriger sei bei Zusammenstößen nahe Jenin erschossen worden, ein 29-Jähriger in dem Flüchtlingslager Dheisheh in Bethlehem, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Donnerstag mit.