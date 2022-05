Selenskyj fordert "maximale" Sanktionen gegen Russland

Geprägt vom russischen Krieg in der Ukraine hat am Montag die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos begonnen. Die Auftaktrede hielt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. In einer Videoansprache rief er die internationale Staatengemeinschaft zu "maximalen" Sanktionen gegen Russland auf und forderte weitere Waffenlieferungen. Es dürfe "keinen Handel mit Russland" mehr geben, sagte der Staatschef.