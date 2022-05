Einbruch in Haus von Chiles Verteidigungsministerin

In Chile ist in das Haus von Verteidigungsministerin Maya Fernández eingebrochen und ein Sicherheitsmann von Präsident Gabriel Boric bei einem weiteren Vorfall angeschossen worden. Bei dem Einbruch in das Haus der Ministerin in Santiago de Chile sei deren Sohn geschlagen und ihr Mann bedroht worden, gab die Polizei bekannt. Fernández, die Enkelin des einstigen, linksgerichteten Präsidenten Salvador Allende, war nicht anwesend. Wertsachen und ein Fahrzeug wurden gestohlen.