Deutschland hat derzeit den Vorsitz der G7. Der Runde gehören neben der Bundesrepublik die NATO-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Italien sowie Japan an. Nach dem Treffen an der Ostsee will Baerbock am Samstagabend in Berlin mit den NATO-Außenministerinnen und -Außenministern zu einem informellen Treffen zusammenkommen.

Im Mittelpunkt dürfte erneut der russische Krieg in der Ukraine und die Frage einer raschen NATO-Mitgliedschaft von Finnland und Schweden stehen. Die Außenministerin von Schweden, Ann Linde, und der Außenminister von Finnland, Pekka Haavisto, werden zu dem Treffen erwartet.